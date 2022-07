Euronext Le colza bondit de 10 €/t

La fermeté du pétrole et de l’huile emporte le colza à la hausse.

Le colza sur Euronext enregistrait une nouvelle performance haussière marquée vendredi à la mi-séance dans le sillage des prix de l’huile et de l’énergie. Les cours du brut bondissent en effet encore de 2 % en réaction à la chute des stocks de pétrole et d’essence aux US la semaine passée et à la réduction drastique des livraisons de gaz russes à l’Europe depuis mercredi dernier.

Les prix du palme ont également enregistré une nette progression ce matin à la Bourse de Kuala Lumpur, encore portés par des achats techniques et un regain notable de la demande asiatique. Le complexe soja demeure, quant à lui, sous tension en raison d’une vive montée des températures dans la Corn Belt et de faibles précipitations anticipées sur la première quinzaine d’août.

Peu avant 13h00, le colza à terme novembre 2022 s'amplifiait de 11,5 €/t sur Euronext, à 691,25 €/t. L’échéance février 2023 progressait de 13,50 €/t, à 688,75 €/t.

