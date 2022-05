Euronext Le colza tente un rebond sur Euronext

Les restrictions à l'export en Asie du Sud-Est et les retards de semis au Canada motivent une tentative de rebond du colza européen.

Les cours du colza reprenaient un peu de hauteur vendredi à la mi-séance, dans le sillage du palme et du canola canadien. Les semis canadiens accusent en effet encore un très net retard par rapport à l’an dernier et à la moyenne cinq ans, dans un contexte d’ores et déjà tendu par des stocks nationaux extrêmement faibles.

La Malaisie a de son côté décidé de maintenir ses taxes à l’export l’huile de palme brute. Le gouvernement indonésien a de son côté annoncé que la reprise des exportations serait accompagnée de la réinstauration des DMO (Domestic Market Obligation). Cette mesure contraint les négociants à réserver une partie de leurs ventes au marché intérieur.

Peu avant 14h00, le colza Euronext à terme août 2022 s'appréciait de 4 €/t, à 828,75 €/t. L’échéance novembre 2022 montait de 8,75 €/t, à 822,25 €/t.

