Euronext Le colza tiré par le pétrole

• AFP

Les prix du colza progressaient, jeudi après-midi sur le marché européen, soutenus par le déficit d'offre, ainsi que la vigueur du pétrole et des autres oléagineux.

Les cours étaient proches des plus hauts niveaux de l'année dans un contexte où l'Europe devra largement importer pour couvrir ses besoins. Les cours du soja, de l'huile de palme et du canola (colza OGM canadien) étaient également orientés à la hausse.

Le prix des huiles végétales a augmenté de 6,7 % en août sur un mois, selon le relevé mensuel de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), publié jeudi.

Les cours de l'huile de palme ont ainsi « retrouvé leurs plus hauts niveaux historiques sous l'effet de craintes persistantes sur une production en deçà de son potentiel et des prélèvements sur les stocks qui découlent de cette situation en Malaisie », explique la FAO.

Peu après 15h00 (13h00 GMT) sur Euronext, la tonne de colza augmentait de 4,75 euros sur l'échéance de novembre à 569 euros et de quatre euros sur l'échéance de février à 565 euros, pour plus de 5 300 lots échangés.

