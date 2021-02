Euronext Le colza toujours ferme, soutenu par le pétrole et les huiles

• AFP

Les prix du colza étaient toujours bien orientés vendredi après-midi, proches de l'équilibre sur l'échéance rapprochée et en hausse sur les contrats à plus long terme, sur fond de hausse des huiles et du pétrole.

Les prix de l'or noir poursuivaient leur progression entamée en début de semaine pour retrouver leurs niveaux de prix d'avant pandémie de Covid-19. L'huile de colza est valorisée pour une large part dans la fabrication de biodiesel. Les huiles étaient également en hausse, que ce soit l'huile de palme malaisienne, en forte progression, où le canola (colza OGM canadien). Vers 15h00 (14h00 GMT) sur Euronext, la tonne de colza reculait de 25 centimes sur l'échéance de mai à 439 euros, et progressait de 2,25 euros sur le contrat d'août à 403,25 euros, pour environ 3 500 lots échangés. Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net

× S'inscrire à la newsletter agricole

généraliste hebdomadaire Votre société

S'inscrire

A lire également