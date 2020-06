Euronext Le colza toujours tiré par le pétrole

Les prix du colza évoluaient encore dans le vert mardi après-midi, continuant de bénéficier de l'embellie des cours du pétrole.

Aussi bien à Londres qu'à New York, les prix de l'or noir atteignaient leurs plus hauts niveaux depuis début mars, bénéficiant d'un certain optimisme des opérateurs à propos de la demande. Les cours de l'huile de palme étaient légèrement en recul, après avoir profité « d'une bonne activité à l'export et d'une détente » des relations entre la Chine et les États-Unis.

Peu avant 15h45 (13h45 GMT) sur Euronext, la tonne de colza progressait de 50 centimes sur l'échéance d'août à 383 euros, et de 25 centimes sur l'échéance de novembre à 384,50 euros, pour un peu plus de 5 000 lots échangés.

