L'info marché du jour Le commerce agroalimentaire de l’UE est en hausse

Sur les huit premiers mois de 2021, le commerce agroalimentaire de l'UE est « en augmentation constante », selon la Commission. En particulier, les exportations ont connu une hausse de 7 %.

Le 26 novembre, la Commission européenne a publié les chiffres du commerce agroalimentaire de l’UE entre janvier et août 2021, révélant une augmentation régulière des échanges : « la valeur totale du commerce agroalimentaire (exportations et importations) 2021 a atteint 210,5 milliards d’euros (Md€), ce qui équivaut à une augmentation de 5,1 % par rapport à la même période en 2020. »

Plus particulièrement, les exportations ont connu une hausse de 7 % par rapport aux huit premiers mois de 2020 (à 127,5 Md€) et les importations de 2,3 % (à 83 Md€). Cela mène à « un excédent total du commerce agroalimentaire de 44 Md€ pour les huit premiers mois de l’année », soit une « croissance de 17 % ».

Les exportations sont enregistrées en hausse vers les États-Unis (+ 2 Md€, soit + 15 %) « en grande partie grâce aux bonnes performances du vin, des spiritueux et des liqueurs » et vers la Chine (+ 812 millions d’euros, M€), mais en baisse vers l’Arabie saoudite (- 399 M€, soit - 16 %).

La période janvier-août a été notamment marquée par une progression des exportations pour les vins (+ 2,5 Md€) et un recul pour le blé : - 892 M€.

Côté importations, la Commission pointe une forte augmentation pour les tourteaux et les fèves de soja (+ 1,1 Md€ pour chacun de ces deux produits) et une diminution importante pour les fruits tropicaux, fruits à coques et épices (-669 M€).

