Chicago Le complexe soja maintient sa hausse à Chicago

Des ventes internationales dynamiques maintiennent la fermeté du soja US. Le blé échoue en revanche en territoire négatif malgré une production amoindrie en Argentine.

Le complexe soja a poursuivi son mouvement de reprise vendredi soir à la bourse de Chicago. Le marché continuait notamment de s’apprécier après l’annonce jeudi dernier de ventes hebdomadaires américaines nettement supérieures aux attentes, à 3,03 Mt, dont la moitié à destination de la Chine. Les conditions de semis de soja en Argentine demeurent par ailleurs critiques en raison d'un climat qui ralentit les travaux.

Les premières récoltes de blé en Argentine ressortent par ailleurs décevantes et confirment le très faible potentiel de production du pays cette année. Le manque de précipitations et les basses températures dans le Midwest ne sont pas non plus pour rassurer les farmers US. Les cours du blé ont toutefois terminé en territoire négatif face à un léger raffermissement du dollar.

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance mars 2023 s'est enfoncé de 3 c$/bu, à 8,22 $/bu. Le maïs à terme mars 2023 a avancé de 1 c$/bu à 6,7 $/bu. La fève de soja à livraison janvier 2023 a grossi de 11,25 c$/bu, à 14,28 $/bu.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

