L'info marché du jour Le coronavirus plombe l’ambiance

Avec le nouveau système de comptage chinois, le nombre de contaminations dues au coronavirus a bondi de 15 000 ce jeudi ! Les craintes des opérateurs quant à un ralentissement de la demande chinoise à court et moyen terme ont resurgi.

Le bilan humain du coronavirus s'élève à 64 441 contaminés au 14 février à 9h30. (©Pixabay)Alors que la situation s’était apaisée et que la propagation semblait ralentir, le coronavirus refait parler de lui. Les autorités chinoises ont mis en place un nouveau système de comptage qui a fait grimper en flèche le nombre de cas. Résultat : 15 000 nouveaux cas de contamination recensés ce jeudi. Le nombre de contaminés dépasse désormais les 64 400 ! La demande chinoise à court et moyen terme suscite de nouveau de nombreuses interrogations, d'autant plus qu'une nouvelle épidémie de grippe aviaire dans la province d’Hunan avait fait son apparition début février. Face à l’ampleur de la hausse, les craintes des opérateurs ont resurgi et ont freiné la tendance à Chicago. Mais les cours ont tenu bon et n’ont pas cédé sur Euronext.À lire : Quel sera l’impact du coronavirus sur le commerce des produits agricoles ?Toutefois, les autorités veulent se montrer rassurantes. La ministre brésilienne de l’...