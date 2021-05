Chicago Le cours du maïs se reprend après la forte chute de la veille

Le cours du principal contrat de maïs s'est un peu repris mercredi à la suite de la forte chute de la veille après des informations selon lesquelles la Chine tentait de contrôler la spéculation sur les prix. Le blé et le soja ont conclu en baisse du fait de prévisions climatiques favorables.

« On est allé un peu loin » avec la baisse du cours du maïs qui avait perdu plus de 5 % mardi, a estimé Jack Scoville de Price Futures Group. Mercredi, faisant remonter légèrement le cours, « il y a eu des rumeurs que la Chine achetait du maïs de la nouvelle récolte américaine et annulait des commandes de l'ancienne récolte. Cela reste à confirmer », a affirmé Dan Cekander de DC Analysis. Jack Scoville citait pour sa part des informations de l'agence Bloomberg selon lesquelles la Chine avait annulé pour moins d'un million de tonnes de commandes de maïs américain, ce qui était moins que ce que craignait le marché alors que Pékin tente de renforcer son contrôle des prix des matières premières.

Le cours du blé a conclu en net retrait pour sa part alors que des pluies abondantes sont prévues la semaine prochaine dans les plaines américaines du sud-ouest, ce qui sera favorable aux cultures, notaient les analystes de CHS. « Les prévisions de pluies sur plusieurs jours dans le Kansas, l'Oklahoma, le Texas vont améliorer les conditions » de culture, a commenté Dan Cekander.

Le prix du soja s'est érodé légèrement également avec le temps favorable aux Etats-Unis.

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en juillet, le plus échangé, a conclu à 6,4850 dollars contre 6,5650 dollars mardi, en repli de 1,22 %. Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en juillet a fini à 6,2450 dollars contre 6,2025 dollars mardi, en progrès de 0,68% après une chute de 5,62 % à la clôture la veille. Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en juillet a terminé à 15,0350 dollars contre 15,1175 dollars à la dernière clôture, lâchant 0,54 %.

