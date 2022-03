Euronext Le Covid-19 fait de nouveau reculer le colza

La reprise épidémique en Chine et une perspective de paix en Ukraine maintiennent le colza à la baisse.

Le colza européen retrouvait le territoire négatif ce mercredi à la mi-séance. L’ensemble du complexe oléagineux est en effet tiré à la baisse actuellement par l’avancée des négociations entre la Russie et l’Ukraine et la rapide dégringolade des cours du brut (qui se stabilisent actuellement sous les 100 $/b). Le Président Zelensky se montrerait en effet favorable à laisser l’Ukraine en neutralité diplomatique : répondant ainsi à la principale demande de la Russie.

La reprise épidémique en Chine vient également peser sur le marché. Les restrictions sanitaires de nouveau en place dans une partie du pays va en effet limiter les importations de maïs et de soja et risque de réduire les consommations d’huile et de pétrole. La Nopa (National Oilseed Procesors Association) a en outre annoncé un bond des stocks US d’huile de soja le mois dernier, à 934 kt, au plus haut depuis avril 2020 et un volume nettement supérieur aux attentes du marché.

Vers 14h00, le colza Euronext à terme mai 2022 se relâchait de 3,50 €/t, à 899 €/t. L’échéance août 2022 reculait de 2 €/t, à 759.50 €/t.

