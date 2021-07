Coopératives Le groupe coopératif Cac a acquis le négoce Lienhart

En Alsace, la Coopérative agricole de Colmar (Cac) a fait l’acquisition du négoce Lienhart, avec pour objectif commun d’ « assurer l’avenir de l’agriculture rhénane » via le développement des filières.

Le 8 juillet, le groupe coopératif du Haut-Rhin Cac (178 millions d’euros de chiffre d’affaires, 400 000 tonnes de collecte de maïs, soja, blé et colza) a annoncé avoir acquis Lienhart, négoce familial bas-rhinois (25 millions d’euros de chiffre d’affaires, 100 000 tonnes de collecte de blé et maïs).

« L’objectif à l’avenir est de créer des ponts entre les activités des deux groupes pour développer de nouvelles filières », indiquent les deux structures dans un communiqué. La filiale de trituration de Lienhart, Sojameal, permettra ainsi de développer la culture du soja et du colza et de répondre aux besoins des éleveurs en tourteau. Quant à son silo portuaire de Rhinau, il « apporte un accès supplémentaire sur le Rhin pour l’union de commercialisation ECU », créée en 2019 par le Cac et la coopérative allemande ZG Raiffeisen.

Pour Lienhart, il s’agit d’ « atteindre une taille critique pour faire face aux menaces qui pèsent aujourd’hui sur l’agriculture rhénane », notamment la baisse des surfaces et des rendements du maïs.

