Chicago Le maïs, aidé par l'espoir d'un regain de demande, rebondit

Le maïs, aidé par l'espoir d'un regain de demande, rebondit

Les cours du maïs ont rebondi mardi à la faveur d'un nouveau signe encourageant pour les exportations tandis que ceux du blé et du soja restaient affectés par les interrogations sur d'éventuelles commandes chinoises.

Le système du ministère américain de l'agriculture recensant au quotidien les plus grosses opérations a mardi, pour la quatrième séance de suite, fait part d'une nouvelle commande de maïs, de 124 355 tonnes à destination du Mexique. De quoi permettre à la céréale de se ressaisir à Chicago après plusieurs séances chahutées par les craintes liées à la propagation d'un virus chinois.



« La forte volatilité et le vent de panique » qui a soufflé sur les marchés ces derniers jours, lundi en particulier, « semblent se stabiliser », remarque Monica Moehring de la maison de courtage Allendale. Ceci dit, « est-ce une pause dans la chute des prix liée au coronavirus ou est-ce qu'on arrive à un plancher ? », s'interroge Mike Zuzolo de Global Commodity Analytics. « La vérité est que personne ne connait la réponse ». Toutefois, « on devrait avoir une meilleure idée en février quand on pourra évaluer les potentiels dommages sur l'économie chinoise à l'issue des festivités du Nouvel an lunaire en Chine », avance le spécialiste. La plupart des entreprises ont en effet suspendu leur activité pendant une semaine.



Dans ce contexte, les cours du soja restent sous pression en attendant de voir des commandes chinoises se matérialiser. Les acteurs du marché avaient espéré un regain d'activité sur ce front après l'accord commercial signé entre Washington et Pékin prévoyant une forte progression des achats de produits agricoles américains par la Chine, mais ils ont pour l'instant été déçus. « Le fait que la Chine ait récemment acheté du blé en Australie, au Canada et en France afin de respecter les quotas d'importation auxquels elle est tenue en tant que membre de l'Organisation mondiale du commerce pourrait même être considéré comme quelque peu provocateur », remarque Michaela Kuhl de Commerzbank.



Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en mars, le plus échangé, a terminé mardi à 3,8650 dollars contre 3,8050 dollars à la précédente clôture (+ 1,58 %). Le boisseau de blé pour livraison en mars, également le plus actif, a fini à 5,6975 dollars contre 5,7225 dollars lundi (- 0,44 %). Le boisseau de soja pour livraison en mars, le plus échangé, a terminé à 8,9500 dollars contre 8,9725 dollars la veille (- 0,25 %).

