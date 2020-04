Chicago Le maïs au plus bas en trois ans et demi

Les prix du maïs coté à Chicago sont tombés mercredi à leur plus bas depuis août 2016, plombés par la faible demande en éthanol aux États-Unis. Le blé a nettement reculé et le soja a aussi baissé. La consommation de bioéthanol, un biocarburant fabriqué notamment à partir de maïs transformé, s'est effondrée ces dernières semaines avec le ralentissement marqué des déplacements provoqué par la pandémie de coronavirus.

Signe d'une demande en berne, la production d'éthanol aux États-Unis a touché son plus bas historique pour la deuxième semaine d'affilée, à 570 000 barils par jour, selon un rapport hebdomadaire de l'Agence américaine de l'Énergie diffusé mercredi. Les réserves de bioéthanol ont elles atteint des niveaux jusqu'ici jamais vus, à 27,5 millions de barils. « La destruction de la demande continue de peser sur les contrats de maïs », résume Brian Hoops de Midwest Market Solutions.

Le blé a, pour sa part, reculé pour la troisième séance de suite en raison « d'une augmentation des chances d'averses dans les zones arides des nations européennes et de pays bordant la mer Noire », qui font partie des gros producteurs mondiaux, souligne Jim Warren de CHS Hedging.

Un temps plus favorable aux cultures implique de meilleures prévisions de rendement, ce qui a tendance à peser sur les prix.

Le soja a lui aussi connu un troisième repli consécutif dans un marché toujours dominé par les inquiétudes sur la chute de la consommation de tourteaux de soja, destinés à l'alimentation animale, avec la fermeture de plusieurs abattoirs aux États-Unis.

Par ailleurs, un rapport mensuel de la Nopa (l'association américaine des triturateurs de soja, ndlr) a montré qu'une quantité de soja supérieure aux attentes avait été broyée en mars, mentionne CHS Hedging.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en juillet, le plus échangé, a terminé mercredi à 3,2675 dollars contre 3,3225 dollars mardi (- 1,66 %). Le boisseau de blé pour livraison en juillet, le plus actif, a fini à 5,4050 dollars contre 5,4975 dollars à la précédente clôture (- 1,73 %). Le boisseau de soja pour livraison en mai, le plus échangé, a terminé à 8,4200 dollars contre 8,4700 dollars mardi (- 0,71 %).

