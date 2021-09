Chicago Le maïs au plus haut depuis un mois, l'avoine proche d'un record

Pour Michael Zuzolo, président du cabinet Global Commodity Analytics and Consulting, l' envolée des prix du pétrole « est au coeur » de l'accélération de ceux du maïs.

Lundi, le baril de Brent de la mer du Nord pour échéance en novembre a frôlé les 80 dollars, qu'il n'a plus atteint depuis octobre 2018.

La céréale a aussi, selon l'analyste, suivi l' escalade d'une autre matière première agricole, l'avoine, qui a terminé lundi à un souffle de son record absolu (6 dollars en mars 2014), à 5,8650 dollars le boisseau (environ 14,5 kg). Principalement produit dans les États du centre-nord des États-Unis, le Dakota du Nord et du Sud, le Minnesota et Wisconsin, l'avoine a souffert, cette saison, de la vague de chaleur qui a frappé notamment les deux Dakota.

#oats knows? Dec limit up near $5.60/bu! For this year, Stats Canada est. smallest oat crop production since 2010 & tightest supplies since 1991/92. Canadian stocks expected @ record low in 2021/22? US oats stocks lowest since 2013/14. Will #corn follow higher?