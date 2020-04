Chicago Le maïs chute dans le sillage du pétrole, le blé bondit

Les cours du maïs coté à Chicago ont chuté lundi dans le sillage des cours du pétrole américain tandis que ceux du blé ont profité de l'anticipation de récoltes peut-être moins abondantes que prévu des deux côtés de l'Atlantique.

La valeur du baril de pétrole coté à New York WTI pour livraison en mai a chuté lundi en-dessous de zéro à la fin d'une séance infernale, les investisseurs cherchant désespérément à se débarrasser de certains barils dans un marché saturé.

Cela a pesé, par ricochet, sur les prix de l'éthanol, utilisé pour fabriquer du biocarburant et sur les cours du maïs dans la mesure où environ un tiers de la production de la céréale aux États-Unis est destiné à produire de l'éthanol.

Les cours du blé de leur côté « ont nettement augmenté sur la base de prévisions météorologiques anticipant un temps sec dans la région de la Mer noire et en Europe », remarquent les analystes de CHS Hedging. La perspective d'un certain déficit hydrique affecte le potentiel de rendement des blés.

Dans le même temps aux États-Unis, « les acteurs du marché anticipaient une baisse de la proportion de blé considéré comme bon à excellent » dans le rapport officiel attendu après la clôture, a souligné Steve Georgy de la maison de courtage Allendale.

Quant aux cours du soja, ils étaient en léger repli en raison notamment « d'une baisse de la demande en alimentation animale » et « de la faiblesse observée sur le marché pétrolier », selon les analystes de CHS Hedging. Dans une moindre mesure que le maïs, le soja américain sert aussi à produire de l'éthanol.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en juillet, le plus échangé, a terminé lundi à 3,2225 dollars contre 3,2925 dollars vendredi (- 2,13 %). Le boisseau de blé pour livraison en juillet, le plus actif, a fini à 5,4750 dollars contre 5,3375 dollars à la précédente clôture (+ 2,58 %). Le boisseau de soja pour livraison en juillet, désormais le plus échangé, a terminé à 8,3625 dollars contre 8,4225 dollars contre vendredi (- 0,71 %).

