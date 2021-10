Euronext Le maïs en recul après les nouvelles prévisions américaines

Les prix du maïs étaient en baisse mercredi à la mi-journée sur le marché européen, après les nouvelles prévisions mensuelles américaines sur les productions et stocks mondiaux.

Le rapport Wasde du ministère américain de l'Agriculture a annoncé mardi soir des productions, rendements et stocks en hausse pour le soja et le maïs, entraînant immédiatement un repli de la céréale à la Bourse de Chicago. L'annonce d'une vente de 165 000 tonnes de maïs américain vers le Mexique a légèrement tempéré le recul du cours.

Sur le marché européen, le cours du maïs, qui avait anticipé les annonces américaines, avait terminé la journée en baisse mardi, sous les 250 euros la tonne à court terme.

Les prix ont poursuivi leur repli mercredi matin sur Euronext, dans un marché qui demeure tendu du fait des retards dans les chantiers de récolte en France et en Ukraine, mais aussi du fait de l'envolée des prix des engrais azotés. Ces derniers ont plus que doublé depuis le début de l'année, faisant craindre une pénurie d'approvisionnement lors des semis de printemps et, potentiellement, une baisse des rendements futurs, souligne le cabinet Inter-Courtage.

Les « bilans qui devraient rester tendus tous produits, et sensibles à toute adversité climatique qui pourrait intervenir d'ici la récolte 2022 », estime pour sa part le cabinet Agritel.

Le rapport Wasde a en revanche revu à la baisse la production mondiale et les stocks pour le blé, conséquence des mauvaises récoltes en Amérique du Nord après la chaleur estivale.

Des prévisions sans surprises pour le blé, dont les cours ont ouvert en légère baisse sur Euronext, mais à un niveau record, au-dessus des 270 euros la tonne.

Sur la scène internationale, « l'Égypte a annulé son appel d'offres en blé jugeant probablement les prix trop élevés », a relevé Agritel.

Mercredi, peu après 11h00 (09h00 GMT) sur Euronext, la tonne de blé tendre était en baisse de un euro sur l'échéance de décembre, à 270,50 euros, et de 50 centimes sur l'échéance de mars, à 267,25 euros, pour près de 7 000 lots échangés.

La tonne de maïs était en baisse de un euro sur l'échéance de novembre, à 248 euros, et de 2,50 euros sur l'échéance de janvier, à 243 euros, sur plus d'une centaine de lots échangés.

