Euronext Le maïs et le blé bondissent de 6 €/t

Les cours des céréales maintenaient un mouvement de reprise soutenue mardi à la mi-séance sur Euronext, dans le sillage de Chicago. Les premières observations du ProFarmer Tour ont en effet confirmé une importante perte de potentiel du maïs américain par rapport à l’an dernier dans l’Ohio et le Dakota du Sud.

L’USDA a par ailleurs réduit de deux points ses notations de maïs US « bon à excellent », à 55 %, contre 60 % l’an dernier à la même période.

Crop Progress for week ending August 21st, 2022

