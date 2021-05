Chicago Le maïs et le blé toujours plus hauts

• AFP

Les cours du maïs et du blé ont continué leur ascension jeudi à Chicago, naviguant à leur plus haut niveau depuis huit ans, portés par la forte demande mondiale et la sècheresse au Brésil.

« Nous connaissons une période de hausse parmi les plus longues de l'histoire, ayant atteint des sommets depuis plusieurs années pour plusieurs raisons », notamment concernant le maïs, a résumé Jason Roose, d'US Commodities. « D'abord la demande mondiale est très forte et il y a les incertitudes dues au climat », ce qui soutient les cours. « Certaines régions (des États-Unis) sont trop sèches, d'autres sont trop froides, donc défavorables à une germination précoce », a ajouté l'expert. « C'est tolérable pour les cultures mais pas parfait », a-t-il affirmé, ajoutant qu'au Brésil la sécheresse durait. Toujours pour le maïs, « on commence à avoir des estimations sur les récoltes au Brésil qui sont plus basses que d'habitude », ce qui pousse les prix à la hausse. Alors que les stocks de maïs sont limités, avec la forte demande chinoise, certains éleveurs commencent à utiliser le blé, plus riche en protéines, pour nourrir le bétail. « Le cours du blé a ainsi progressé à cause de la demande intérieure », a souligné l'expert basé à Des Moines (Iowa) au cœur de la ceinture de blé (« corn belt »). Les prix du soja ont été guidés à la hausse par la forte demande pour l'huile de soja. Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en juillet, le plus échangé, a conclu à 7,5325 dollars contre 7,4450 dollars la veille, montant de 1,17 %. Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en juillet a fini à 7,1875 dollars contre 7,0850 dollars à la dernière clôture, grimpant de 1,44 %. Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en juillet a terminé à 15,6950 contre 15,4225 dollars mercredi en progrès de 1,76 %. Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

