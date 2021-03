Chicago Le maïs et le soja baissent après des mouvements de vente

• AFP

Les cours du maïs et du soja ont reculé lundi, lestés par des liquidations de positions par des fonds d'investissement. Le blé a en revanche un peu progressé.

« Les courtiers ont continué lundi d'ajuster leurs positions à l'approche du rapport du ministère de l'agriculture sur les prévisions de semis », indique Ben Potter de Farm Futures Daily. Le gouvernement américain doit en effet publier mercredi matin ses données annuelles sur ses attentes des surfaces plantées pour les principales cultures agricoles américaines (maïs, blé, soja, avoine, orge, sorgho, lin, coton, riz, patates douces, tournesol, etc.), État par État.

Du côté du soja, les investisseurs s'interrogent également sur le niveau des récoltes au Brésil, qui ont été perturbées par des averses, mais dont le rythme a accéléré ces derniers jours grâce à un temps plus sec. Le blé a pour sa part enregistré une deuxième hausse d'affilée malgré l'absence de développement majeur.

Du côté de la météo au États-Unis, il ne devrait presque pas y avoir de précipitation dans le Midwest et les Grandes Plaines américaines au cours des 72 prochaines heures, selon l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA). L'agence prévoit également des températures plus chaudes que les moyennes saisonnières dans les régions productrices du pays dans les 8 à 14 prochains jours.

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en mai, le plus échangé, a terminé à 6,1675 dollars contre 6,1325 dollars vendredi, en hausse de 0,57 %. Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en mai a fini à 5,4675 dollars contre 5,5250 dollars à la dernière clôture, en baisse de 1,04 %. Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en mai a terminé à 13,9300 dollars contre 14,0050 dollars avant le week-end, lâchant 0,54 %.

