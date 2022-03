Chicago Le maïs et le soja hésitent, le blé flambe à nouveau

L’assèchement brutal du marché mondial avec le retrait des origines mer Noire et un probable embargo sur le pétrole russe provoquent une nouvelle flambée des prix.

Chicago a connu une nouvelle séance extrême lundi avec des contrats blé encore une fois en forte progression, voire en limit-up, tandis que le maïs et le soja ont échoué face aux prises de bénéfices et aux pluies sud-américaines. Avec l’absence de l’Ukraine sur le marché export et les nombreuses sanctions qui s’accumulent contre la Russie, le marché fait toutefois encore face à un assèchement brutal des disponibilités mondiales, et ce de manière durable.

Un rapide regain de la demande internationale pour les origines européennes de blé et de maïs est ainsi rapporté, tandis que la Chine continue de procéder à des achats massifs de soja US. L’USDA a d’ailleurs annoncé la vente de 132 kt de soja à l’Empire du Milieu en début de séance, dont la moitié sur la prochaine campagne. Les importations chinoises ont d’ailleurs bondi de 4,1 % sur les deux premiers mois de l’année, à 13,9 Mt.

Les inspections de soja dans les ports américains sont de leur côté ressorties dans les attentes du marché la semaine passée, à 766 kt, tandis que celles de maïs ont bondi au-dessus du consensus, à 1,6 Mt. Les inspections de blé sont en revanche ressorties dans le bas des attentes, à 343 kt. À noter également, AgRural a réduit de 5,7 Mt son estimation de récolte brésilienne de soja cette année, à 122,8 Mt, contre 128,5 Mt l’an dernier.

Les cours des matières premières ont également été emportés à la hausse par le bond du baril de Brent, qui évolue désormais sur des records de quatorze ans ! Les États-Unis s’apprêteraient en effet à imposer un embargo sur le pétrole russe.

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance juillet 2022 a avancé de 77,2 c$/bu, à 12,52 $/bu. Le maïs à terme mai 2022 s'est dégradé de 3,6 c$/bu à 7,51 $/bu. La fève de soja à livraison mai 2022 s'est enfoncée de 1,0 c$/bu, à 16,59 $/bu.

