Chicago Le maïs et le soja US au rebond

• Marius Garrigue Terre-net Média

Le climat sec et chaud aux US relance les prix du maïs et du soja à la hausse.

Chicago s’est rapidement redressé mercredi soir au lendemain de sa chute causé par la publication du dernier rapport USDA. Les conditions climatiques outre-Atlantique demeurent en effet préoccupantes avec des températures touchant les 40 °C dans une large partie de la Corn Belt tandis que les cultures de maïs et de soja entrent dans une phase critique de développement. Les prévisions de pluies sur la prochaine quinzaine restent par ailleurs limitées, malgré des cartes météos un peu plus généreuses publiées ces dernières heures. La tendance a par ailleurs été soutenue par une correction baissière du dollar à l’international. Le secteur de l’éthanol a cependant été ralentie par une baisse de la consommation US la semaine passée et une hausse des stocks constatée sur la période. À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance septembre 2022 a reculé de 3.5 c$/bu, à 8.11 $/bu. Le maïs à terme décembre 2022 a progressé de 8.75 c$/bu à 5.95 $/bu. La fève de soja à livraison novembre 2022 a grimpé de 6.5 c$/bu, à 13.49 $/bu. Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

