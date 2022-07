Chicago Le maïs et le soja US bondissent face aux risques de production

Les risques climatiques dans la Corn Belt font monter les prix du maïs et du soja, tandis que le blé recule après un crop tour encourageant dans le Dakota du Nord.

Les prix du blé ont reculé mercredi soir à Chicago en réaction notamment à un crop tour encourageant dans le Dakota du Nord. Les cours du maïs et du soja restent toutefois sous tension face à l’arrivée d’une nouvelle vague de chaleur aux US et de cartes météo avares en matière de pluies sur les deux prochaines semaines.

Le secteur des biocarburants a par ailleurs été tiré à la hausse après que les États-Unis ont annoncé une chute de leurs stocks nationaux de brut et d’essence la semaine passée. Les stocks d’éthanol ont également reculé de 225 000 barils durant la période, à 23,32 Mb, tandis que la production nationale n’a reculé que de 13 000 barils par jour, à 1,02 Mb/j.

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance septembre 2022 s'est dégradé de 13,5 c$/bu, à 7,9 $/bu. Le maïs à terme décembre 2022 s'est apprécié de 2,25 c$/bu à 6,03 $/bu. La fève de soja à livraison novembre 2022 a grossi de 26,25 c$/bu, à 14,1 $/bu.

