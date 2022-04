Chicago Le maïs et le soja US bondissent sur de nouveaux sommets

L’Indonésie suspend ses exportations d’huile de palme et fait bondir les prix de l’huile tandis que le retrait des stocks d'éthanol supporte les cours du maïs.

Le maïs et le soja américain ont rapidement accéléré mercredi soir à Chicago dans un contexte de resserrement rapide de l’offre mondiale. L’Indonésie est notamment revenue sur ses premières déclarations et a finalement imposé sa restriction à l’export sur l’huile de palme brute, en plus de l’huile de palme raffinée. Les cours de l’huile de soja US et du palme malaisien ont en réaction enregistré une très nette progression.

Le maïs a quant à lui bondi après l’annonce d’une contraction des stocks d’éthanol US de 377 000 barils la semaine passée, à 24 Mb. Les conditions de semis dans l’ensemble de la Corn Belt et des Grandes Plaines du Nord des US demeurent en outre préoccupantes avec un climat humide et froid qui s’installe durablement. Le Sud du Brésil est à l’inverse marqué par une poche de sec dans le Sud du pays qui menace directement la seconde récolte de maïs.

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance juillet 2022 a diminué de 3,8 c$/bu, à 10,91 $/bu. Le maïs à terme juillet 2022 a augmenté de 10,8 c$/bu à 8,12 $/bu. La fève de soja à livraison juillet 2022 a grimpé de 21,0 c$/bu, à 16,93 $/bu.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net