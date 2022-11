Chicago Le maïs et le soja US plombés par une faible demande

• Marius Garrigue Terre-net Média

Une faible activité portuaire et les inquiétudes concernant la demande chinoise ont renvoyé le maïs et le soja à la baisse. Le blé trouve toutefois du support face aux risques de production argentins et australiens.

Les cotations US ont évolué en ordre dispersé lundi soir à Chicago. Dans un marché pourtant baissier, les cours du blé se sont en effet renforcés face aux craintes de production dans l’hémisphère sud et à un resserrement de l’offre en blé à fort taux de protéines. Outre une récolte argentine attendue au plus bas depuis sept ans, le marché intègre une rapide dégradation de qualité des cultures australiennes. La résurgence des cas de covid-19 en Chine et un nouveau décrochage des cours du brut ont toutefois tiré les prix du maïs et du soja dans le rouge. Les inspections hebdomadaires de blé dans les ports américains sont par ailleurs retombées sous les attentes du marché la semaine passée, à 76 kt à peine, tandis que celles de soja se sont limitées à 1,9 Mt. Les inspections de maïs se sont quant à elles établies dans le consensus, mais demeurent particulièrement faibles pour la période de l’année (480 kt). À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance décembre 2022 a progressé de 4,75 c$/bu, à 8,19 $/bu. Le maïs à terme décembre 2022 s'est contracté de 0,75 c$/bu à 6,57 $/bu. La fève de soja à livraison janvier 2023 a diminué de 9,5 c$/bu, à 14,4 $/bu. Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

