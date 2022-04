Chicago Le mais et le soja US rebondissent vivement à Chicago

Les conditions climatiques continuent de pousser les prix du maïs à la hausse.

Le maïs et le soja américain ont vivement rebondi mercredi soir à Chicago, porté par un affaiblissement du dollar américain et les craintes climatiques outre-Atlantique. Les pluies risquent en effet de rester intenses ces prochains jours dans la Corn Belt et dans le nord du pays, ce qui pourrait retarder encore davantage les travaux de semis de maïs et de blé de printemps.

Les dernières mises à jour météo affichent toutefois de belles précipitations dans le Midwest, où les cultures d’hiver souffrent particulièrement du manque d'eau depuis des mois. Les cours du maïs ont en outre accéléré après l’annonce d’une chute de 500 000 barils des stocks d’éthanol américain la semaine passée, au plus bas depuis la mi-janvier (24,3 Mb) !

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance juillet 2022 a reculé de 11,6 c$/bu, à 10,97 $/bu. Le maïs à terme juillet 2022 a avancé de 10,4 c$/bu à 8,1 $/bu. La fève de soja à livraison juillet 2022 a augmenté de 25,4 c$/bu, à 17,17 $/bu.

