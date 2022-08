Chicago Le maïs et le soja US soutenus par une demande dynamique

Le blé décroche tandis que le maïs et le soja US reçoivent le soutien de ventes à l’international dynamiques.

Chicago a enregistré une nouvelle séance extrêmement volatile et dispersée jeudi soir. Le blé a en effet lourdement cédé, tandis que le maïs s'est repris après des ventes US à l’international sur la prochaine récolte supérieures aux attentes la semaine passée. Ces dernières se sont en effet élevées à 750 kt, dont 216 kt à destination du Mexique et 137 kt vers la Chine.

Les ventes de soja ont également dépassé le consensus en s’établissant à 1,3 Mt, dont 779 kt à destination de l’Empire du Milieu. Les ventes de blé sont en revanche retombées à 207 kt à peine, pesant ainsi un peu plus sur un marché déjà alourdi par la hausse des estimations de récolte en mer Noire et la reprise des exportations ukrainiennes.

Les cartes météos demeurent par ailleurs favorables aux cultures outre-Atlantique avec un climat pluvieux et doux désormais anticipé sur la prochaine quinzaine dans une large partie de la Corn Belt.

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance décembre 2022 s'est contracté de 31.5 c$/bu, à 7.49 $/bu. Le maïs à terme décembre 2022 a grossi de 3.75 c$/bu à 6.16 $/bu. La fève de soja à livraison novembre 2022 a avancé de 15.25 c$/bu, à 14.05 $/bu.

