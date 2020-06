L'info marché du jour Le maïs français se maintient en bon état

Le maïs continue de bénéficier de conditions qui lui sont favorables dans les champs français. Les surfaces sont même dans un meilleur état que l'an dernier, contrairement aux blés et orges.

Pour le moment, le maïs français est en meilleur état que l'an dernier à la même période. (©Pixabay) Les conditions continuent d’être particulièrement favorables au développement du maïs en France, de façon générale. Dans son dernier rapport hebdomadaire, FranceAgriMer a maintenu à 83 % le taux de parcelles en état « bon à très bon » à l'issue de la semaine 24, du 9 au 15 juin. Ce qui constitue une hausse de deux points par rapport à l’an dernier.Toutefois, l’état des cultures est particulièrement variable selon les régions et dépend en grande partie des précipitations reçues au cours des dernières semaines. La principale région productrice de maïs, la Nouvelle-Aquitaine, ayant enregistré une pluviométrie correcte, affiche des notations qui le sont tout autant. Avec 78 % de « bon à très bon », elle est proche de la moyenne.FranceAgriMer 19.6.20 Good to Excellent conditions for 20/21MY #France #Corn at 83%, no change vs LW & +2% YOY Get more information on Aura: https://t.co/8HDyj5DWxo ...