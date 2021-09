Chicago Le maïs porté par des inquiétudes sur les rendements américains

Les cours du maïs ont grimpé mercredi après des informations qui font état de rendements décevants dans l'Illinois, alors que la récolte va bientôt débuter.

Après un rebond technique mardi, le prix de la plante graminée a accéléré encore plus nettement mercredi. Selon des fermiers de l'Illinois, qui est le deuxième plus gros producteur de maïs des États-Unis, « les premiers rendements pourraient être décevants par rapport aux attentes », a expliqué Michael Zuzolo, président du cabinet Global Commodity Analytics and Consulting. Les informations contrastent avec le rapport mensuel Wasde du ministère américain de l'agriculture, qui avait fait état d'une hausse de la production, des rendements et des surfaces plantées pour le maïs, trois éléments de nature à entraîner les prix à la baisse.

Plombés depuis mi-juillet par la perspective d'un beau millésime ainsi que par une demande soutenue, les cours du maïs avaient touché, le 10 septembre, un plus bas depuis janvier, à 4,8775 dollars le boisseau (environ 25 kg). Avant que le vent d'Illinois ne change l'humeur du marché, plusieurs opérateurs s'attendaient même à des rendements encore supérieurs à ceux annoncés par l'USDA, d'où le choc enregistré mercredi. Selon Michael Zuzolo, ces premiers rendements décevants seraient notamment dûs à des maladies, dont l'antrachnose (causée par des champignons), qui provoque le pourrissement et contre lequel il n'existe pas de traitement efficace.

Les prix du maïs ont également été portés par la baisse des stocks d'éthanol (dont une partie est produite avec cette céréale), selon le rapport hebdomadaire de l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA).

Également en hausse, le blé a lui bénéficié d'un sentiment général d'une offre moins abondante que prévu cette année, en grande partie du fait de nombreux épisodes de sécheresse dans plusieurs grands pays producteurs, selon Michael Zuzolo. Le soja était lui aussi en hausse malgré l'annonce par l'USDA de l'annulation de deux commandes importantes, pour un total de 328.000 tonnes, dont 132.000 étaient initialement destinées à la Chine.

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en décembre a clôturé à 7,1225 dollars contre 7,0075 dollars mardi, en hausse de 1,64 %. Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en décembre a terminé à 5,3350 dollars contre 5,2025 dollars la veille, en progrès de 2,54 %. Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en novembre a conclu à 12,9450 dollars contre 12,8250 dollars, soit un gain de 0,93 %.

