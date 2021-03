Chicago Le maïs profite de bons chiffres sur les exportations

• AFP

Le cours du principal contrat de maïs coté à Chicago s'est apprécié lundi après des chiffres satisfaisants sur les volumes prêts à être exportés. Le soja et le blé sont aussi montés.

« Les prix agricoles ont démarré la semaine dans le vert en grande partie grâce aux données meilleures que prévu du ministère américain de l'agriculture ce matin sur les produits inspectés avant exportation, ce qui a déclenché un mouvement d'achats techniques », souligne Ben Potter de Farm Futures. Le gouvernement américain a calculé que 2,2 millions de tonnes de maïs étaient en mesure d'être envoyées à l'étranger au 11 mars, soit une hausse de 32 % par rapport à la semaine précédente et davantage que ce qu'avaient prédit les analystes.

Les volumes de blé inspectés ont également augmenté (+ 41%), tandis que ceux de soja ont un peu baissé (- 13%). Les prix de l'oléagineux ont toutefois suivi ceux du maïs et du blé. « Les courtiers suivent également de près les nouvelles relatives aux récoltes en Amérique du Sud, qui ont été ralenties par des averses récentes », indique Ben Potter. Du côté de la météo américaine, des précipitations importantes sont prévues sur de vastes portions du Midwest et des Grandes Plaines, deux régions fortement productrices, entre mardi et vendredi.

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en mai, le plus échangé, a terminé à 6,4360 dollars contre 6,3850 dollars avant le week-end, en hausse de 0,80 %. Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en mai a fini à 5,4800 contre 5,3900 dollars à la dernière clôture, en progression de 1,67 %. Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en mai a terminé à 14,1840 dollars contre 14,1325 dollars vendredi, montant de 0,36 %.

