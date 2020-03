Chicago Le maïs remonte après deux séances de baisse

• AFP

Le cours du maïs coté à Chicago sont repartis de l'avant mardi après deux séances de repli consécutives. Le blé a un peu reculé et le soja un peu progressé.

Le maïs s'est un peu ressaisi après avoir nettement baissé ces dernières semaines, plombé par la chute de la demande en éthanol, un biocarburant, dans un marché de l'énergie déprimé. La céréale, qui entre dans la composition de l'éthanol, a en effet suivi la même tendance à la baisse que les cours du pétrole, pris en étau entre une offre surabondante et une demande en berne avec la pandémie de coronavirus.

Le léger mieux observé mardi n'augure donc pas nécessairement d'une remontée à long-terme, préviennent plusieurs analystes. « La baisse de la demande américaine en éthanol est si forte que même une grosse commande de maïs passée par la Chine aux États-Unis (vendredi dernier, ndlr) n'a pas fait grand chose pour générer un mouvement haussier durable », souligne Jack Scoville de Price Futures Group. « La situation est désastreuse et le gouvernement américain n'a pas de vraie réponse à apporter aux producteurs de maïs », ajoute-t-il.

La céréale a surtout bénéficié mardi du recul du blé, qui avait lui augmenté ces dernières séances grâce à la forte demande pour des produits à base de farine. Des investisseurs ont ainsi voulu prendre leurs gains sur le blé tout en tirant profit des prix bas du maïs.

Le soja s'est lui un peu apprécié dans un marché dominé par « de possibles perturbations des exportations sud-américaines et des interrogations sur la demande chinoise », indique Christopher Steinhoff de CHS Hedging.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en mai, le plus échangé, a terminé mardi à 3,4725 dollars, contre 3,4350 dollars lundi (+ 1,09 %). Le boisseau de blé pour livraison en mai, le plus actif, a fini à 5,6150 dollars, contre 5,6250 dollars à la dernière clôture (- 0,18 %). Le boisseau de soja pour livraison en mai, le plus échangé, a terminé à 8,8675 dollars, contre 8,8400 dollars la veille à la clôture (+ 0,31 %).

