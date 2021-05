Chicago Le maïs remonte après plusieurs baisses

• AFP

Le maïs coté à Chicago a rebondi lundi après trois séances de repli consécutives, tandis que le soja a fini proche de l'équilibre et que le blé a baissé.

« Le maïs a bénéficié à nouveau de mouvements d'achats aujourd'hui et a été soutenu par les solides chiffres de l'USDA sur les produits prêts à l'exportation », note Ben Potter de Farm Futures. Le ministère américain de l'agriculture (USDA) a fait état lundi de 1,9 million de tonnes de maïs inspectées ou pesées aux États-Unis au 13 mai, soit une hausse de 200 000 tonnes par rapport à la semaine précédente et de 700 000 tonnes par rapport à la même période l'an dernier. 309 000 tonnes de soja et 659 000 tonnes de blé ont également été comptabilisées, en hausse par rapport à la semaine précédente.

L'USDA a par ailleurs annoncé lundi une impressionnante commande de 1,7 million de tonnes de maïs américain passée par la Chine. Il s'agit du 7e plus gros volume d'achat pour la céréale depuis que ces statistiques sont recensées dans le pays. Le Mexique a par ailleurs commandé aux États-Unis un total de 128 000 tonnes de maïs, a indiqué l'USDA.

De son côté, le blé a baissé en raison « d'une vague de ventes techniques essentiellement causées par de meilleures conditions météorologiques et de meilleures prévisions dans la région des Grandes Plaines », indique M. Potter.

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en juillet, le plus échangé, a conclu à 6,9975 dollars contre 7,0725 dollars vendredi, en baisse de 1,07 %. Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en juillet a fini à 6,5250 dollars contre 6,4375 dollars à la dernière clôture, en hausse de 1,36 %. Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en juillet a terminé à 15,8750 dollars contre 15,8625 dollars avant le week-end, grappillant 0,08 %.

