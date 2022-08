Euronext Le maïs retombe sous les 310 €/t

Le maïs européen reprenait une dynamique baissière lundi à la mi-séance sur Euronext. La reprise des exportations ukrainiennes continue notamment de peser lourdement sur la tendance avec de nombreux bateaux chargés de grains annoncés au départ ces prochains jours.

#Ukraine. Exports thru Big Odessa ports for Aug 1-18 were more than 687K mt. #Corn share in total commodities #exports was about 80% @SergeyFeofilov pic.twitter.com/GEoBhxZeAa