Euronext Le maïs se lance en direction des 330 €/t

Les prix des céréales maintenaient une cadence haussière mercredi à la mi-séance sur Euronext. La tendance demeure en effet dynamisée par la résurgence des craintes de production outre-Atlantique à mesure que le ProFarmer Tour progresse. Après l’Ohio et le Dakota du Sud, les retours terrain dans l’Indiana et le Nebraska ont à nouveau confirmé la forte perte de potentiel par rapport à l’an dernier.

Typical dryland Nebraska corn. Good irrigated yields on our route south of 80 into Clay, Fillmore, Saline counties. Starting to get dry again in north Saline, Co. #pftour22 pic.twitter.com/5ahbO6PK3v