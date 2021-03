Chicago Le maïs se replie, le blé et le soja se maintiennent

Le cours du principal contrat de blé est resté proche de l'équilibre lundi à Chicago tandis que le maïs a reculé dans un marché indécis attendant la semaine prochaine un important rapport américain sur les stocks de produits agricoles.

Le cours du blé qui avait reculé vendredi, à cause de prévisions météorologiques favorables dans les plaines du Midwest, dans le centre des États-Unis, s'est juste maintenu dans le vert. Le cours du maïs, qui avait fortement grimpé après plusieurs annonces de volumineuses ventes à l'exportation vers la Chine la semaine dernière, a nettement fléchi. Le ministère de l'agriculture a rapporté la semaine dernière quatre ventes quotidiennes d'affilée vers la Chine pour un total de 3,9 millions de tonnes. Mais lundi, alors qu'aucune vente n'était annoncée, « le maïs fait deux pas en avant, un pas en arrière. Il se presse pour aller nulle part ! », a résumé Jason Britt, président de la société de courtage Central State Commodities.

Le marché des céréales et oléagineux « est surtout dans l'attente du rapport de l'USDA de fin mars 2021 », a-t-il ajouté. Le département américain de l'agriculture publie le 31 son document trimestriel qui fait le point sur les stocks et les intentions de cultures pour la campagne 2020/21. « C'est un rapport important, qui fera bouger les marchés. D'ici là, on va observer cette hésitation dans les cours, à la hausse, à la baisse », a avancé M. Britt. Le soja, en modeste hausse, profitait de la demande forte d'huile de soja, selon l'expert.

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en mai, le plus échangé, a terminé à 6,2725 dollars contre 6,2700 dollars vendredi, en hausse de 0,04 %. Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en mai a fini à 5,4900 dollars contre 5,5775 dollars à la dernière clôture, en chute de 1,57 %. Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en mai a terminé à 14,1750 dollars contre 14,1625 dollars vendredi, grappillant 0,09 %.

