Chicago Le maïs se reprend après sept séances de baisse

• AFP

Les cours du maïs coté à Chicago ont terminé en hausse mardi, rebondissant après avoir reculé pendant sept séances consécutives. Les prix du blé ont baissé alors que la récolte d'hiver se présente dans de bonnes conditions, ceux du soja ont peu bougé.

Le prix du maïs était descendu lundi à son plus bas niveau depuis septembre 2016 sous la pression de la chute des cours du pétrole, et par ricochet de ceux de l'éthanol. Or environ un tiers du maïs cultivé aux États-Unis est destiné à la production de ce biocarburant. Le cours de la céréale a aussi été lesté par l'anticipation d'une forte augmentation des surfaces consacrées au maïs cette année. Les acteurs du marché attendent désormais la diffusion jeudi du rapport mensuel du ministère américain de l'Agriculture sur l'offre et la demande de produits agricoles pour de nouvelles estimations. Les marchés seront fermés vendredi à l'occasion des fêtes de Pâques.

Les cours du blé de leur côté ont pu être tirés vers le bas par les statistiques du premier rapport de l'année sur l'avancée et la conditions des récoltes aux États-Unis, selon Brian Hoops de Midwest Market Solutions. Diffusé lundi soir, il a montré que 62 % de la récolte de blé d'hiver était considérée de bonne à excellente. « C'est le meilleur début de saison pour le blé d'hiver depuis 2010 », remarque le spécialiste.

Les cours du soja ont, eux, légèrement baissé. Le président américain Donald Trump a de nouveau assuré lundi, lors d'une conférence de presse, que la Chine allait respecter les termes de l'accord commercial conclu mi-janvier prévoyant des achats massifs de produits agricoles cultivés aux États-Unis, dont du soja. Il n'y a toutefois pas eu de commandes depuis le début de la semaine dans le système recensant au quotidien les plus gros achats venant de l'étranger.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en mai, le plus échangé, a terminé mardi à 3,3150 dollars contre 3,2775 dollars la veille (+ 1,12 %). Le boisseau de blé pour livraison en mai, le plus actif, a fini à 5,4925 dollars contre 5,5575 dollars à la précédente clôture (- 1,17 %). Le boisseau de soja pour livraison en mai, le plus échangé, a terminé à 8,5475 dollars contre 8,5550 dollars lundi (- 0,09 %).

