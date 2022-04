Chicago Le maïs sur de nouveaux sommets à Chicago

Le maïs américain amplifie ses gains face à une météo particulièrement contraignantes, tandis que le soja et le blé reculent sous le poids du dollar.

Les prix du maïs US ont maintenu leur fermeté jeudi soir. La météo US reste en effet source de nombreuses inquiétudes avec des conditions humides et froides qui perdurent dans l’ensemble de la Corn Belt et la moitié Nord du pays, ralentissant ainsi drastiquement l’avancée des travaux de semis.

La météo dans le Kansas montre toutefois de petits signes d’amélioration avec des pluies qui pourraient venir soulager les cultures de blé d’hiver la semaine prochaine.

L’USDA a également apporté du soutien aux cours du maïs en annonçant la vente de 1,1 Mt de maïs US à la Chine, dont 612 kt sur la prochaine récolte ! Les ventes américaines à l’international sur l’ancienne récolte sont toutefois retombées sous les attentes du marché la semaine passée, à 867 kt.

Les ventes de blé à l’international ont également déçu le consensus, tant sur l’ancienne (32 kt) que sur la prochaine récolte (124 kt).

Le complexe soja a de son côté évolué en ordre dispersé, partagé entre le raffermissement du dollar à l’international, les prises de bénéfices, et la forte tension du marché des huiles.

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance juillet 2022 a diminué de 5,6 c$/bu, à 10,86 $/bu. Le maïs à terme juillet 2022 a avancé de 1,2 c$/bu à 8, 13 $/bu. La fève de soja à livraison juillet 2022 s'est contracté de 8,0 c$/bu, à 16,85 $/bu.

