Chicago Le maïs US sur des sommets de dix ans

• Marius Garrigue Terre-net Média

Le maïs et le soja ont terminé la semaine en hausse, tandis que le blé a reculé sous le poids des prises de bénéfices et après des ventes US décevantes.

Chicago a terminé la semaine en ordre dispersé jeudi soir, à la veille du long week-end de Pâques. Le maïs a tout de même su amplifier ses récents gains après l’annonce de ventes américaines à l’international particulièrement fermes la semaine passée, avec 1,3 Mt enregistrées sur l’ancienne récolte (dont 672 kt à la Chine) et 403 kt sur la prochaine (267 kt à la Chine). Les ventes de soja ont elles aussi été dynamiques durant la période (549 kt sur l’ancienne récolte, 458 kt sur la nouvelle), et une affaire supplémentaire de 132 kt vers la Chine a également été annoncées durant la séance. Les ventes de blé US sont en revanche retombées sous le consensus et ont amplifié les prises de bénéfices sur la céréale à paille. Le climat américain demeure toutefois source de nombreuses inquiétudes avec des blés d’hiver en fort déficit hydrique dans le Midwest et des semis de printemps très perturbés par le coup de froid et les précipitations neigeuses qui s’abattent dans la moitié Nord du pays. À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance juillet 2022 s'est enfoncé de 16,8 c$/bu, à 11,04 $/bu. Le maïs à terme juillet 2022 s'est amplifié de 5,6 c$/bu à 7,84 $/bu. La fève de soja à livraison juillet 2022 a augmenté de 0,2 c$/bu, à 16,65 $/bu. Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net

× S'inscrire à la newsletter agricole

généraliste hebdomadaire Votre société

S'inscrire

A lire également