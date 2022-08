Chicago Risques de récession et météo favorable font plier Chicago

L’arrivée de pluies dans la Corn Belt et les risques de récession renvoient Chicago à la baisse.

Chicago a accusé un rapide retrait ce mardi soir. Les prix américains repartent en effet rapidement en territoire négatif à mesure que les conditions climatiques s’améliorent dans la Corn Belt. Des pluies généreuses et des températures plus fraîches sont actuellement enregistrées dans le Midwest et les cartes météos annoncent désormais un climat bien plus favorable aux cultures de soja et de maïs.

Dans son dernier Crop Progress hebdomadaire, l’USDA a toutefois abaissé d’un point ses notations de maïs « bon à excellent », à 57 %, contre 62 % l’an dernier. Les notations de soja ont également été diminuées d’un point, à 58 % (57 % en 2021). Le marché est par ailleurs encore mis sous pression par l’accélération des exportations ukrainiennes de grains.

Des donnés économiques décevantes en Chine et aux US ont par ailleurs ravivé les craintes des opérateurs concernant une récession mondiale et une contraction de la demande mondiale. L’USDA a cependant annoncé une vente de 229 kt de soja nouvelle récolte au Mexique durant la séance.

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance décembre 2022 s'est enfoncé de 15,0 c$/bu, à 8,03 $/bu. Le maïs à terme décembre 2022 a reculé de 18,0 c$/bu à 6,1 $/bu. La fève de soja à livraison novembre 2022 s'est relâchée de 31,25 c$/bu, à 13,81 $/bu.

