L'info marché du jour Le marché des huiles recule, le colza suit

• Laure Sauvage • Terre-net Média

Le marché des huiles est en chute, entrainant dans sa course les prix du colza.

Le marché des huiles chute à nouveau depuis hier, tiré à la baisse par les incertitudes côté demande – moins de besoin en imports en Inde et Asie du Sud-Est à cause la progression de la crise sanitaire, notamment – et les incertitudes sur la politique américaine en matière de biocarburants.

À Chicago, « le cours du principal contrat de soja a touché mercredi son plus bas depuis avril, en raison de pluies annoncées, et d'un repli du prix des huiles de soja », notait l’AFP ce matin.

Le recul de huiles entraine celui des prix du colza. Ainsi, à la mi-journée, la tonne de colza sur Euronext reculait de 7,50 euros sur l'échéance d'août, et de 7,25 euros sur l'échéance de novembre, pour un peu plus de 1 300 lots échangés.

