Chicago Le mauvais état des blés US et la géopolitique tirent les prix à la hausse

Les cotations américaines sont restées orientées à la hausse mardi soir à Chicago. Le retrait de la Russie de l’accord Mer noire annoncé samedi dernier maintient notamment une forte tension dans le marché.

Si l'activité portuaire en Ukraine restait soutenue lundi et mardi, le centre de coordination conjointe chargé de superviser l'accord a annoncé qu'il n'y aurait ce mercredi 2 novembre aucun mouvement de cargos céréaliers dans le couloir sécurisé en Mer noire.

L’USDA a par ailleurs chiffré à 28 % seulement ses notations de blé d’hiver « bon à excellent » dans son dernier Crop Progress hebdomadaire, soit les plus mauvaises notations enregistrées par le département américain à l’agriculture à cette période de l’année ! Le taux de « mauvais à très mauvais » atteint quant à lui 35 %, un record lui aussi historique.

