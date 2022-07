Euronext Le palme chute et entraine le colza à la baisse

Dans le sillage d’un palme en chute libre, le colza essuie de nouvelles pertes notables.

Le colza reculait à nouveau sèchement sur Euronext ce lundi à la mi-séance. Les prix de la graine oléagineuse sont à nouveau emportés dans le rouge par l’huile de palme, dont le cours à la Bourse de Kuala Lumpur est retombé ce matin à son plus bas niveau depuis décembre dernier après une chute de plus de 7,5 % !

L’Indonésie a en effet décidé d’assouplir encore un peu plus ses quotas à l’export, tandis que la demande européenne et indienne marque le pas. Les craintes de récession et l’arrivée des nouvelles moissons en Europe sont également de nature à peser sur les prix.

Peu avant 14h00, le colza Euronext à terme novembre 2022 diminuait de 14,25 €/t, à 658,75 €/t. L’échéance août 2022 se relâchait de 12,25 €/t, à 657 €/t.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

