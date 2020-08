Euronext Le prix du blé en hausse avec le dollar

• AFP

Les cours du blé étaient en hausse vendredi après-midi, soutenus par la baisse de l'euro face au dollar.

Vers 17h30 (15h30 GMT), la tonne de blé tendre gagnait 2,38 euros sur l'échéance de septembre, à 183,63 euros, et 1,50 euro sur celle de décembre, à 182,75, pour 49 347 lots échangés en séance.

L'euro est pénalisé par la publication vendredi d'indicateurs macroéconomiques moins bons qu'attendus pour le vieux continent, tandis que la crainte d'une deuxième vague de covid-19 plane sur la relance économique, ont expliqué les analystes londoniens vendredi.

De plus sur le marché de Chicago, le blé avait bénéficié jeudi des craintes liées à une vague de froid sur les cultures de blé en Argentine, note Agritel.

A la même heure, la tonne de maïs était aussi en hausse, quoi que plus modérée, gagnant 75 centimes d'euro à 166,75 euros sur l'échéance de novembre, et stable sur celle de janvier, à 169,50 euros, pour 305 lots échangés.

Le maïs reste soutenu par la météo. Intercourtage publie un extrait de la Carte des Etats-Unis dite de la Sécheresse (Drought Map du Drought Monitor), qui montre les conditions sèches dans le Midwest. On y voit que l'Iowa semble concentrer presque toutes les conditions sèches, de anormalement sec à sécheresse extrême, alors que c'est l'Etat qui a le plus été touché par la Tempête Derecho et que c'est le premier producteur de maïs aux Etats-Unis.

