Chicago Le regain d’optimisme plombe les cotations US

Les craintes d’une contraction de l’offre et les espoirs d’un renouvellement du corridor sécurisé en mer Noire plombent les cotations américaines.

Le marché américain a accusé des pertes notables mardi soir. Les Nations Unies ont en effet qualifié de constructives les négociations en cours concernant le renouvellement du corridor sécurisé en mer Noire le mois prochain et ont ainsi ravivé l’optimisme d’une grande partie des opérateurs. Les craintes de récession, la fermeté du dollar et la concurrence sud-américaine continuent par ailleurs de tirer l’ensemble des cotations US à la baisse.

Le dernier Crop Progress de l’USDA a de son côté confirmé la rapide avancée des récoltes américaines, avec 45 % des moissons de maïs terminés au 16 octobre dernier (40 % en moyenne cinq ans). Les récoltes de soja étaient quant à elles avancées à 63 % (52 % en moyenne). La levée des cultures de blé d’hiver n’est en revanche estimée qu’à 38 % seulement (44 % en moyenne).

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance décembre 2022 a diminué de 11,5 c$/bu, à 8,49 $/bu. Le maïs à terme décembre 2022 a baissé de 2,5 c$/bu à 6,81 $/bu. La fève de soja à livraison novembre 2022 s'est relâchée de 13,25 c$/bu, à 13,72 $/bu.

