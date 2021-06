Chicago Le soja au plus bas depuis avril

• AFP

Le cours du principal contrat de soja a touché mercredi son plus bas en deux mois sur fond de conditions météorologiques favorables et de repli des prix d'huile de soja. Le maïs et le blé ont progressé.

« Les prix du soja sont tombés en tandem avec le plongeon des contrats d'huile de soja, qui ont lâché plus de 5 % aujourd'hui », observe Ben Potter de Farm Futures. Une légère hausse des exportations brésiliennes a créé davantage de pression pour entraîner des mouvements de liquidation », ajoute l'expert. Des averses sont par ailleurs attendues d'ici à samedi dans l'est de la Corn Belt. Dans les 8 à 14 prochains jours, un temps humide devrait recouvrir une grande partie du Midwest et de la région des Grands Lacs. Le maïs a un peu profité de l'annonce par le gouvernement américain d'une commande de 153,416 tonnes de la céréale par des acheteurs dont l'identité n'a pas été communiquée. Le marché prendra connaissance jeudi matin des chiffres hebdomadaires de ventes de produits agricoles américains à l'exportation. Les volumes de maïs sont attendus entre 0 et 900 000 tonnes, ceux de soja entre 0 et 500 000 tonnes et ceux de blé entre 200 000 et 500 000 tonnes. Le boisseau de blé (environ 2 kg) pour livraison en juillet, le plus échangé, a conclu à 6,6275 dollars contre 6,6150 dollars à la précédente clôture, montant de 0,19 %. Le boisseau de maïs (environ 2 kg) pour livraison en juillet a terminé à 6,7300 dollars contre 6,6750 dollars mardi, prenant 0,82 %. Le boisseau de soja (environ 2 kg) pour livraison en novembre, désormais le plus échangé, a conclu à 13,4325 dollars contre 13,7350 dollars la veille, perdant 2,02 %. Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

