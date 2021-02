Chicago Le soja baisse, le blé et le maïs suivent

Les cours des céréales et oléagineux se sont repliés à Chicago mardi, dans le sillage d'un affaiblissement de la demande chinoise et de promesses de fortes récoltes de blé.

« La principale cause de repli est une liquidation par les fonds », a jugé Michael Zuzolo, de Global Commodity Analytics and Consulting. Selon lui, c'est le soja (-0,77 %) qui est à l'origine de cette tendance à la baisse, suivi par le maïs (-1,14 %) et le blé (-0,96 %).

« Le marché tente d'intégrer dans les cours une demande de soja un peu plus faible en provenance de Chine », a souligné M. Zuzolo ajoutant que la récolte brésilienne, même si elle a démarré lentement, promet d'être au-dessus de 130 millions de tonnes.

« Cela suggère au marché qu'il y a une offre suffisante pour répondre à la demande chinoise entre maintenant et le début des plantations américaines et européennes dans 60 jours », a indiqué l'expert.

Le ministère de l'agriculture américain a annoncé une vente à l'exportation de 115 000 tonnes de maïs vers le Mexique mais, selon Brian Hoops de Midwest Market Solutions, les courtiers ont été déçus de ne pas enregistrer de commandes chinoises de soja ou de maïs depuis plusieurs jours.

Les préparatifs des célébrations du Nouvel An lunaire chinois « signifient également que la Chine sera hors du marché pendant quelques semaines », a souligné l'analyste.

Les cours du blé ont suivi à la baisse, d'autant plus que la récolte australienne promet d'être une des meilleures depuis dix ans, a souligné Michael Zuzolo: « cela indique qu'un approvisionnement en abondance viendra aussi d'Australie ».

Le cours du maïs, qui est celui qui a le plus grimpé par rapport à son niveau de l'été, a chuté proportionnellement le plus rapidement mardi.

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en mars a terminé à 6,4475 dollars contre 6,5100 dollars lundi, en baisse de 0,96 %.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en mars a fini à 5,43 dollars contre 5,4925 dollars lundi, en chute de 1,14 %.

Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en mars a terminé à 13,5475 dollars contre 13,6525 dollars à la dernière clôture, lâchant 0,77 %.

