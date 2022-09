Chicago Le soja dévisse à Chicago

Les cours du soja cèdent face à une moisson US annoncée élevées, tandis que les céréales retrouvent un peu de hauteur.

Chicago a ouvert sa semaine ce mardi sur une note mitigée, avec un regain des céréales mais un net retrait du complexe soja. Les craintes macroéconomiques et la perspective d’une excellente récolte américaine continuent en effet de peser lourdement sur les prix du soja, et ce d’autant plus que la pression des moissons approche rapidement.

Les inspections hebdomadaires de blé (478 kt), de maïs (518 kt) et de soja (496 kt) sont en outre ressorties dans le bas des attentes du marché la semaine passée. Les cours du maïs ont toutefois retrouvé un peu de hauteur sur fonds d’inquiétudes concernant la récolte US après un été marqué par de nombreux épisodes caniculaires et une forte sécheresse.

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance décembre 2022 a augmenté de 6 c$/bu, à 8,17 $/bu. Le maïs à terme décembre 2022 a avancé de 10,25 c$/bu à 6,76 $/bu. La fève de soja à livraison novembre 2022 a dévissé de 21,75 c$/bu, à 13,99 $/bu.

