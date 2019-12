Chicago Le soja et le blé montent avant Noël

Les cours du soja et du blé cotés à Chicago ont progressé mardi, dopés par l'optimisme commercial, à l'issue d'une séance raccourcie, à la veille de Noël. Ceux du maïs se sont légèrement repliés. « Le marché agricole reste prudent, alors que des nouvelles commerciales positives avec la Chine sont contrebalancées par les chiffres sur les ventes à l'étranger et que les fêtes de fin d'année s'approchent à grand pas ».

Les inspections hebdomadaires sur les exportations, publiées mardi par le ministère américain de l'Agriculture, se sont établies dans la fourchette basse des prévisions des analystes pour le soja et pour le blé et en dessous des attentes pour le maïs.



Toutefois, les acteurs du marché continuaient de se montrer optimistes à l'égard de la signature prochaine d'un accord commercial préliminaire entre les Etats-Unis et la Chine.



Selon les termes de cet accord, annoncé le 13 décembre mais dont le contenu précis et la date de ratification restent inconnus, la Chine devrait s'engager à acheter davantage de produits agricoles américains en échange de l'engagement de Washington à renoncer à certaines hausses de droits de douane et à réduire des surtaxes déjà imposées aux produits chinois.



Le marché agricole sera fermé mercredi, jour de Noël, et rouvrira jeudi.



Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en mars, le plus échangé, a terminé mardi à 3,8750 dollars, contre 3,8875 dollars lundi (-0,13%).



Le boisseau de blé pour livraison en mars, également le plus actif, a fini à 5,4100 dollars, contre 5,3950 dollars à la précédente clôture (+0,28%).



Le boisseau de soja pour livraison en janvier, le plus échangé, s'est établi à 9,3650 dollars, contre 9,3400 dollars la veille (+0,32%).

