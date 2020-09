Chicago Le soja garde la tête haute, blé et maïs en légère baisse

Le cours du soja coté à Chicago est resté stable jeudi, soutenu par l'annonce de nouvelles commandes à l'exportation, mais ceux du blé et du maïs ont perdu du terrain.

Le ministère américain de l'agriculture (USDA), qui recense au quotidien les plus grosses transactions privées, a fait part d'une vente de 318 000 tonnes de soja pour une destination inconnue et de celle de 132 000 tonnes à la Chine, livrables durant la campagne 2020/2021.

« La demande chinoise est au rendez-vous et cela a fourni un soutien » au cours de l'oléagineux, a estimé Jack Scoville de Price Futures Group.

Sur l'ensemble de la semaine, les ventes à l'étranger de maïs, de blé et de soja se sont établies dans la fourchette des attentes des analystes, selon les chiffres diffusés jeudi par l'USDA.

Le soja bénéficie aussi des inquiétudes autour de la sécheresse : « 35 % à 40 % de la "Corn Belt" (Ceinture du maïs, NDLR) reste à sec, cela soutient le cours », a noté Dan Cekander de DC Analysis.

Pour le maïs, les perspectives de bonnes exportations pour la campagne 2020/2021 se confirment, ce qui a conduit les courtiers à appliquer la formule : « acheter sur la foi des rumeurs et vendre sur celle des faits », indique Jack Scoville, expliquant ainsi le repli de la céréale.

La mauvaise séance de Wall Street qui a vu à la mi-journée le Nasdaq chuter de plus de 5 %, entraîné par un repli des grandes valeurs technologiques, a aussi « attiré l'attention » des courtiers à Chicago, a souligné Dan Cekander.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en décembre, le plus échangé, a terminé jeudi à 3,5375 dollars contre 3,5875 dollars la veille (- 1,39 %). Le boisseau de blé pour livraison en décembre, le plus actif, a fini à 5,5325 contre 5,5825 dollars à la précédente clôture (- 0,89 %). Le boisseau de soja pour livraison en novembre, le plus échangé, a terminé à 9,6600 contre 9,6200 dollars mercredi (+ 0,41 %).

