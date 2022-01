Chicago Le soja glisse, prises de bénéfices avant le rapport de l'USDA

• AFP

Les cours du soja, au plus haut depuis six mois, ont chuté lundi, victimes de prises de bénéfices avant la publication très attendue du rapport Wasde du ministère de l'Agriculture (USDA), mercredi.

Vendredi, l'oléagineux avait accroché 14,1500 dollars le boisseau, pour la première fois depuis le 19 juillet. Il a tenté de consolider lundi en début de séance, avant de plonger.

« Certains veulent prendre leurs bénéfices qui pourraient être à risque avec le rapport », a expliqué Ryan Nielsen, analyste de Brugler Marketing & Management. Le rapport Wasde de l'USDA livrera des prévisions actualisées de rendements, de production et de stocks, pour les Etats-Unis et le monde entier.

Une partie des opérateurs ont anticipé, ces dernières semaines une baisse marquée de la production mondiale de soja, telle qu'estimée par l'USDA, liée à la sécheresse qui frappe le sud du Brésil, le Paraguay et l'Argentine.

Mais la perspective de pluies la semaine prochaine a quelque peu calmé le marché.

A cela s'est ajouté lundi le très mauvais chiffre hebdomadaire d'inspections à l'exportation, en baisse de 44 % par rapport à la semaine précédente. A date, les exportations de la campagne en cours sont inférieures de 23 % à celles de l'an dernier.

Le maïs, lui, s'est beaucoup mieux tenu, avec des exportations en hausse de 34% sur la semaine achevée le 6 janvier. Il a ainsi limité ses pertes sur la séance.

Quant au blé, il a légèrement avancé après avoir touché, vendredi, son plus bas niveau depuis plus de deux mois et demi (19 octobre). Là encore, l'effet Wasde a joué, des opérateurs cherchant là non pas à vendre, comme pour le soja, mais à se positionner pour profiter d'une éventuelle hausse après la publication du rapport, selon Ryan Nielsen.

L'analyste rappelle que les deux derniers rapports ont fait nettement réagir le marché.

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en mars 2022 a progressé de 0,46 % à 7,6200 dollars contre 7,5850 vendredi.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison le même mois a perdu 1,15 % à 5,9975 dollars contre 6,0675 à la précédente clôture.

Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en mars également a abandonné 1,80 % à 13,8475 dollars 14,1025 vendredi.

