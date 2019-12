Chicago Le soja progresse avec l'optimisme commercial

• AFP

Les cours du soja coté à Chicago ont atteint leur plus haut en deux mois lundi, profitant de signaux rassurants sur le front commercial. Le maïs est également monté, tandis que le blé s'est replié. Le marché agricole est resté plutôt calme et les échanges ont été limités à l'entame d'une semaine raccourcie, la séance s'achevant plus tôt que d'ordinaire mardi et les différentes places boursières américaines étant fermées mercredi, jour de Noël.

Le soja est toutefois parvenu à progresser, les investisseurs se montrant optimistes sur la signature imminente d'un accord commercial préliminaire entre les Etats-Unis et la Chine.



Le président américain, Donald Trump, a fait état vendredi d'« avancées » dans les négociations avec Pékin et assuré que le texte serait « très prochainement » ratifié par les deux parties. « Il y a des progrès, on continue d'avancer dans la bonne direction même si le marché attend encore davantage de détails », note Mike Lung, de la maison de courtage Allendale.



Les exportateurs privés américains ont fait état lundi de la vente de 126 000 tonnes de soja vers la Chine dans le système au jour le jour du ministère américain de l'Agriculture. Selon Brian Hoops, de Midwest Market Solutions, cette vente n'est pas une surprise car « elle fait partie de l'exemption de certains tarifs douaniers » annoncée par la Chine début décembre.



Aux termes de l'accord que doivent valider les deux premières puissances mondiales, la Chine devrait s'engager à acheter davantage de produits agricoles américains tandis que Washington devrait accepter de renoncer à des hausses de droits de douane annoncées et à réduire certaines surtaxes déjà imposées aux produits chinois.

Le soja et le maïs se sont également appréciés avec la sécheresse et les faibles précipitations annoncées dans plusieurs pays producteurs d'Amérique du Sud, dont le Brésil et l'Argentine. Une météo moins favorable à la production pèse sur l'offre et a tendance à faire monter les prix. Le blé a, lui, reculé sous l'effet notamment de mouvements de spéculation à la hausse.



Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en mars, le plus échangé, a terminé lundi à 3,8875 dollars, contre 3,8775 dollars vendredi (+0,26 %).



Le boisseau de blé pour livraison en mars, également le plus actif, a fini à 5,3950 dollars, contre 5,4225 dollars à la précédente clôture (-0,51 %).



Le boisseau de soja pour livraison en janvier, le plus échangé, s'est établi à 9,3400 dollars, contre 9,2825 dollars vendredi (+0,62 %).

